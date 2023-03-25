"Эйфория кончилась": на Западе раскрыли планы прекращения военной спецоперации на Украине

Запад раскрыл свои планы по прекращению СВО на Украине

На Западе смирились с тем, что украинский конфликт будет продолжительным и может растянуться не на год, два или три, а на десятки лет. Об этом пишет "МК".

Весной прошлого года глава Генштаба армии США Марк Милли заявил, что украинский конфликт будет затяжным, но ему никто не поверил.

Тогда западные политики и общество были в состоянии эйфории, ждали, что суровые санкции поставят РФ на колени и заставят быстро капитулировать. Сейчас всем стало очевидно - Милли был прав.

В связи с тем, что эйфории больше нет, затяжной характер СВО теперь считают базовым сценарием.

Сейчас военные аналитики Запада и сам Милли уверены, что Киев военным путем не вернется к границам 1991 года, эта задача Киеву уже не по зубам. Нет шансов у Зеленского вернуть утраченные территории, нет шансов прекратить конфликт, чтобы сохранить государственность.

Глава НАТО Йенс Столтенберг согласился, что украинский конфликт будет затяжным, и призвал страны постараться помочь Украине оружием, боеприпасами, даже если на это уйдет много времени.

