Долгожитель, отрастивший "рога" на лбу, умер после того, как ему удалили эти пугающие наросты
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Долгожитель из Йемена умер после неудачной операции. Как сообщает The Sun, мужчина скончался после попытки избавить его от рогообразных наростов на лбу.
Али Антер стал известен из-за необычного дефекта — у него на лбу с обеих сторон росли образования, напоминающие рога. По словам его семьи, образования появились, когда Али исполнилось сто лет, и постоянно увеличивались. Одно из них стало сворачиваться в спираль и почти достигло его подбородка.
Этот "рог" начал мешать старцу, и его попытались ампутировать. Однако операцию проводил не квалифицированный хирург, а местный целитель, который использовал для удаления нароста раскаленные инструменты.
Семья старца заявила, что мужчине было больше 130 лет и его смерть была вызвана возрастом, а также хрупким физическим и душевным здоровьем. Родные тем не менее признают, что неудачная операция спровоцировала ухудшение его самочувствия.