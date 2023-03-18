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Долгожитель, отрастивший "рога" на лбу, умер после того, как ему удалили эти пугающие наросты

Долгожитель из Йемена умер после операции по удалению «рога»
Долгожитель, отрастивший "рога" на лбу, умер после того, как ему удалили эти пугающие наросты

Фото: открытые источники

Долгожитель из Йемена умер после неудачной операции. Как сообщает The Sun, мужчина скончался после попытки избавить его от рогообразных наростов на лбу.

Али Антер стал известен из-за необычного дефекта — у него на лбу с обеих сторон росли образования, напоминающие рога. По словам его семьи, образования появились, когда Али исполнилось сто лет, и постоянно увеличивались. Одно из них стало сворачиваться в спираль и почти достигло его подбородка.

Этот "рог" начал мешать старцу, и его попытались ампутировать. Однако операцию проводил не квалифицированный хирург, а местный целитель, который использовал для удаления нароста раскаленные инструменты.

Семья старца заявила, что мужчине было больше 130 лет и его смерть была вызвана возрастом, а также хрупким физическим и душевным здоровьем. Родные тем не менее признают, что неудачная операция спровоцировала ухудшение его самочувствия.

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