Девушка молилась на коленях посреди танцующей у Киевской лавры толпы: одного из глумившихся над ней госпитализировали без признаков жизни

Странный случай имел место на Украине. О нем сообщила пресс-служба Украинской православной церкви в своем официальном телеграм-канале. Сообщается, что один из плясавших над молящейся на коленях девушкой госпитализирован без признаков жизни.

При этом УПЦ пишет, что госпитализировали его "сразу".

"Признаков жизни при этом танцор не подавал", — добавили представители церкви.

Певчая церковного хора Екатерина Ершова молилась на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печорской лавры. Она танцевали вокруг и глумились над девушкой.

Что стало причиной "отключки" танцора, не сообщается.