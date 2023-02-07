"Чем-то придется жертвовать": в Конгрессе США большинство республиканцев выступили за то, чтобы Украина отдала часть своей территории России

Многие представители республиканской партии в конгрессе США выступили за отказ Украины от части ее территорий в пользу России, сообщает Washington Post.

"Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение", — сказано в новом опросе Института Гэллапа, на который ссылается издание.

Автор статьи Аарон Блейк отмечает, что более половины партии также считают, что Вашингтон делает "слишком много" для Киева.

"Мы должны прекратить финансировать украинскую армию и точка", — отметил конгрессмен.

Ранее мы сообщали, что названы несколько причин, по которым Россия "торопится" начать решающее наступление на Украине.