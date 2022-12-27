Новости мира
· Служба новостей

Боевик ВСУ Никита Мальцев, который расстреливал российских пленных в Макеевке, попал в госпиталь

Боевик ВСУ Никита Мальцев, который расстреливал российских пленных в Макеевке, попал в госпиталь

Фото: uspei.com

Непосредственный участник расстрела российских пленных в Макеевке боевик ВСУ Никита Мальцев попал в больницу.

Как сообщают эксперты телеграм-канала "Рыбарь", в их распоряжении оказалась медкарта Мальцева. Именно он в составе 80-й бригады принимал участие в расстреле русских бойцов, сдавшихся в плен под Макеевкой.

Сейчас Мальцев в госпитале в Славянске с якобы посттравматическим стрессовым расстройством.

Есть предположения, что боевик ловко имитирует отклонения в психике, чтобы быть эвакуированным с передовой из-под Кременной, где сейчас ВС РФ в пыль стирают подразделения ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в Макеевке в ДНР неизвестные с автоматами расстреляли семью из 8 человек с тремя детьми.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Недорогая, но качественная: Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу для оливье

Новости России

день назад

В Саратовской области в районе стратегического аэродрома в Энгельсе снова прозвучали взрывы и надрывается сирена тревоги

https://egeturbo.ru/rus

Новости мира

день назад

20-летняя звезда индийского кино Туниша Шарма покончила с собой на съемках фильма за 11 дней до дня рождения

Редакция помогает

3 дня назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Профи - обучение на фортепиано для начинающих взрослых

Новости России

7 часов назад

Политолог Марченко назвал "главного кандидата" в преемники Путина - это имя россиянам хорошо знакомо

Новости России

день назад

"Будет весело и страшно!": эксперт рассказал, как Россия готовится к большой войне с НАТО

Новости России

день назад

Новогодний корпоратив медиков закончился жестоким избиением врача

Новости Казани

23 часа назад

"Зверье!": в Казани в лифте жилого комплекса жестоко избили мужчину в кепке
Новости Казани
2 дня назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Новости мира

48 минут назад

Боевик ВСУ Никита Мальцев, который расстреливал российских пленных в Макеевке, попал в госпиталь

Новости России

час назад

Лавров: США угрожают физической ликвидацией президента России Путина

Новости России

час назад

В Макеевке в ДНР неизвестные с автоматами расстреляли семью из 8 человек с тремя детьми

Новости России

8 часов назад

Матери вручили повестку на сына, который умер в 2009 году в возрасте двух лет
Синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в новогоднюю ночь

Новости России

13 часов назад

Мать убила троих детей из-за "бесов, которые в них вселились"

Новости Казани

15 часов назад

"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане": бойцы батальонов "Алга" и "Тимер" записали видеообращение к Минниханову

Новости России

17 часов назад

У главы разведуправления Украины нашли карту "расчлененной" России без Кубани, Курска и Белгорода
Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику