Боевик ВСУ Никита Мальцев, который расстреливал российских пленных в Макеевке, попал в госпиталь

Непосредственный участник расстрела российских пленных в Макеевке боевик ВСУ Никита Мальцев попал в больницу.

Как сообщают эксперты телеграм-канала "Рыбарь", в их распоряжении оказалась медкарта Мальцева. Именно он в составе 80-й бригады принимал участие в расстреле русских бойцов, сдавшихся в плен под Макеевкой.

Сейчас Мальцев в госпитале в Славянске с якобы посттравматическим стрессовым расстройством.

Есть предположения, что боевик ловко имитирует отклонения в психике, чтобы быть эвакуированным с передовой из-под Кременной, где сейчас ВС РФ в пыль стирают подразделения ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в Макеевке в ДНР неизвестные с автоматами расстреляли семью из 8 человек с тремя детьми.

