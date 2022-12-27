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В Макеевке в ДНР неизвестные с автоматами расстреляли семью из 8 человек с тремя детьми

В Макеевке в ДНР неизвестные с автоматами расстреляли семью из 8 человек с тремя детьми

Фото: открытые источники

В Макеевке в ДНР неизвестные напали с автоматами на семью из восьми человек. На улице Прогрессивная неизвестные расстреляли всех членов семейства, включая троих детей, младшему из которых был год, а старшим - 7 и 9 лет, пишет "МК.
Сообщается, что речь идет о семье цыган. Сейчас идет розыск преступников.

Ранее мы соощали, что мать убила троих детей из-за "бесов, которые в них вселились"

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