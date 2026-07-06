Встречи с героями и музыка пограничников: в РТ стартует патриотическая акция

В начале сентября в четырех городах и районах Татарстана пройдут мероприятия в рамках информационно-патриотической акции «Беречь Отчизну — долг и честь!». Ее цель — напомнить молодежи о значении пограничной службы, воспитать уважение к защитникам Родины и показать, что профессия, связанная с безопасностью страны, — это призвание, достойное настоящих мужчин.

5 сентября события примут Казань и Зеленодольский район, а 8 сентября — Набережные Челны и Елабужский район. В каждом месте организаторы подготовили свою программу, но объединяет их одна цель.

Главными героями встреч станут ветераны и действующие сотрудники пограничной службы ФСБ России. Они расскажут о том, как охраняют рубежи страны, с какими вызовами сталкиваются на службе и что значит для них слово «Родина». Такие живые разговоры, по замыслу организаторов, помогают молодежи лучше понять, насколько важна и ответственна работа пограничников.

Для гостей подготовлена выставка. Центральный пограничный музей ФСБ России и Книжно-журнальное издательство «Граница» привезут тематические экспозиции. На них представят уникальные экспонаты, документы и фотографии, рассказывающие об истории пограничных войск — от их создания до наших дней.

Кульминацией акции станет выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Коллектив ведет свою историю с 1978 года. Он продолжает традиции легендарного Образцово-показательного оркестра Пограничных войск КГБ СССР. В программе — патриотические песни, марши и музыкальные композиции, которые никого не оставят равнодушным.

В первую очередь акция адресована молодежи. Организаторы хотят, чтобы школьники и студенты увидели, что служба на границе — это не просто работа, а дело чести. Акция призвана укрепить в подрастающем поколении чувство ответственности за свою страну, уважение к ее истории и традициям.