Более 100 свадеб в Казани: как отметят День семьи, любви и верности

В Татарстане с 6 по 12 июля проходит «Семейная неделя», кульминацией которой станет День семьи, любви и верности. В Казани запланировано более ста мероприятий. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

8 июля в столице республики состоится крестный ход и возложение цветов к памятнику Петру и Февронии у Кирилловской церкви. На прилегающей территории организуют мастер-классы, благотворительную ярмарку, полевую кухню и чествование 15 многодетных семей.

В этот день более ста пар скажут друг другу «да». Церемонии пройдут не только в Центре семьи «Казан» и отделах ЗАГС, но и в музеях Боратынского, Горького и Шаляпина, а также в Литературном музее Тукая.

Перинатальный центр ГКБ №7 проведет день открытых дверей для будущих родителей. Сотрудники ЗАГС расскажут о документах для свидетельства о рождении. Кульминацией станет церемония имянаречения, где родителям вручат первые документы детей.

В сквере имени Васильченко пройдет чествование пар-юбиляров: «жемчужных» (30 лет), «фарфоровых» (20 лет) и золотых (50 лет). В Национальном музее Татарстана наградят три семьи. Также 13 супружеских пар получат медаль «За любовь и верность». Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность воспитания в традиционных ценностях.