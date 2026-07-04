Группировка «Север» создала новые версии дронов «Вовочка» и «Маруся»

В мастерской войскового объединения «Север» разработаны модернизированные версии популярного беспилотника «Вогон-15». Об этом РИА Новости рассказал техник по беспилотным системам с позывным Эрджей. Тяжеловесный дрон «Вовочка» способен нести на 50% больше нагрузки, чем стандартная модель. В ходе испытаний он поднял груз весом 10,5 килограмма на средней мощности двигателя.

Более компактная модель получила название «Маруся». Она схожа с «Вовочкой», но отличается меньшими размерами и может доставлять грузы весом 4–5 килограммов, поднимая до шести килограммов, уточнил техник.

Мастерская объединения «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми типами беспилотников. Ежесуточно производится и поставляется до 600 дронов. Работа организована в три смены, что позволяет функционировать круглосуточно.