Новости Татарстана

Более 6,3 тыс. студентов трудоустроили на КАМАЗе за 2,5 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На КАМАЗе через зональный штаб студенческих отрядов за последние 2,5 года работу получили 6 335 человек. Кроме того, на предприятии провели четыре всероссийских проекта с участием студотрядов.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров обратился к участникам движения с напутствием. Он отметил, что студенческие отряды существуют уже 67 лет и за это время изменили жизнь миллионов молодых людей.

По его словам, важно сохранить традиции движения, поблагодарить ветеранов за заложенные основы и продолжать развивать студотряды, внося вклад в экономику страны своим трудом.

В Набережных Челнах ветераны студотрядов посетили выставку, посвященную строительству, а также побывали на экскурсиях по памятным местам. Среди них — стела «Ударная комсомольская», памятник «Слава строителям КАМАЗа» и мурал, посвященный связи поколений.

Также они увидели театральную постановку о прибытии первых стройотрядовцев, которую подготовили участники студотрядов Татарстана и показали на дебаркадере. Одним из ключевых событий слета стал Всероссийский фестиваль стройотрядовской песни в сквере имени Владимира Высоцкого, где прозвучали авторские песни ветеранов движения.

Завершилась программа участием в праздновании Дня молодежи, которое прошло 3 июля в парке «Прибрежный».

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в рамках целей национального проекта «Молодежь и дети».

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