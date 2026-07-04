Мошенники используют ажиотаж вокруг GTA VI для кражи данных

С открытием предзаказа GTA VI эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост мошеннических схем, нацеленных на интерес к игре. Злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие визуальный стиль официального проекта: с трейлерами, брендингом и рекламными изображениями. На таких страницах пользователям предлагают оформить предзаказ для разных консолей, а при попытке покупки — запрашивают личные и платежные данные, сообщает ТАСС.

Обнаружен также русскоязычный сайт, якобы объявляющий набор тестировщиков для ранней версии игры. Желающим предлагают подписаться на закрытый Telegram-канал, чтобы продолжить обман.

Отдельную угрозу представляет схема с фальшивой бета-версией. Мошенники продвигали сайт с «ранним доступом» через видеоплатформы и соцсети, публикуя ролики о безопасном способе скачать файл. После его запуска устройство может оказаться под угрозой: возможна кража данных, доступ к аккаунтам и установка вредоносных программ.

Эксперты напоминают: скачивать игры и оформлять предзаказы стоит только через официальные магазины и платформы. Любые предложения получить доступ к игре раньше релиза почти наверняка ловушка.