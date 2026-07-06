Эксперт рассказал, как скачивать приложения на iPhone без Apple ID
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
С 6 июля 2026 года на российских сайтах и в приложениях перестали работать кнопки «Войти через Apple ID» и «Войти через Google». Однако владельцам iPhone не придется менять телефоны, заявил кандидат технических наук, заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ «МИФИ» Валентин Климов в беседе с «Вестями».
По его словам, устройства продолжат совершать звонки и запускать приложения, так что «нести их в утиль еще рано». Существует несколько альтернативных способов установки программ. Например, можно пользоваться веб-версиями через сайты — это невозможно запретить.
Также доступны сторонние магазины приложений, где можно скачать программы. Некоторые разработчики, в том числе отечественные банковские системы, размещают свои приложения на собственных сайтах. Климов рекомендует доверять только официальным источникам, так как сейчас активизировались мошенники.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец