Эксперт рассказал, как скачивать приложения на iPhone без Apple ID

С 6 июля 2026 года на российских сайтах и в приложениях перестали работать кнопки «Войти через Apple ID» и «Войти через Google». Однако владельцам iPhone не придется менять телефоны, заявил кандидат технических наук, заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ «МИФИ» Валентин Климов в беседе с «Вестями».

По его словам, устройства продолжат совершать звонки и запускать приложения, так что «нести их в утиль еще рано». Существует несколько альтернативных способов установки программ. Например, можно пользоваться веб-версиями через сайты — это невозможно запретить.

Также доступны сторонние магазины приложений, где можно скачать программы. Некоторые разработчики, в том числе отечественные банковские системы, размещают свои приложения на собственных сайтах. Климов рекомендует доверять только официальным источникам, так как сейчас активизировались мошенники.