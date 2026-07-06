Технологии

Microsoft увольняет 4800 сотрудников, сокращая штат на 2,1%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Microsoft начинает новый финансовый год с массовых сокращений. Компания уволила 4800 человек, что составляет примерно 2,1% от общего штата. Больше всего пострадали отдел коммерческих продаж и игровое подразделение Xbox.

Исполнительный вице-президент по персоналу Эми Коулман в служебной записке объяснила, что решение связано с глобальной трансформацией технологического рынка и необходимостью адаптироваться к развитию искусственного интеллекта. Руководство подчеркнуло, что уволенных сотрудников не заменят ИИ, однако нейросети меняют рабочие процессы, и Microsoft вынуждена пересматривать роли и перераспределять ресурсы.

Особенно сильно сокращения затронули Xbox. На первом этапе подразделение лишится 1600 сотрудников, а в течение года пройдут дополнительные увольнения. В итоге под сокращение попадут 3200 человек, или около 20% штата. Это связано с затяжным кризисом в Xbox и необходимостью «перезагрузки» бизнеса. Кроме того, Microsoft продает четыре игровые студии и рассматривает продажу Arkane.

Эми Коулман признает, что принимать такие решения всегда тяжело, и компания делает всё возможное, чтобы минимизировать сокращения. Если должность упраздняется, Microsoft пытается перевести сотрудника на новую роль в более перспективном направлении. За прошедший год более 4000 человек успешно сменили свои должности и остались в компании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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