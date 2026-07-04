Новости Татарстана

В Татарстане 5 июля ожидается жара до +32 градусов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане 5 июля ожидается аномальная жара д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В пятницу, 5 июля, в Татарстане прогнозируют аномальную жару. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. По данным Гидрометцентра республики, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и ливни. В отдельных районах возможны грозы и град.

Ветер будет дуть с юго-востока. Его порывы могут достигать 11 метров в секунду, а в некоторых местах — 15–20 метров в секунду. Ночью температура опустится до +14 градусов, днем — до +32.

В Казани погода будет схожей. В городе местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду. Ночью температура составит от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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