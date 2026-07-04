Важное в РТ

Стоимость потребительской корзины в РТ вошла в ТОП-5 по доступности в ПФО

Служба новостей Автор статьи
В апреле 2026 года стоимость потребительской ко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В апреле 2026 года средняя стоимость фиксированного набора из 33 основных потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 23 481 рубль 16 копеек. По сравнению с февралем этого года показатель увеличился всего на 48 рублей 69 копеек. Данные предоставлены Татарстанстатом в докладе о социально-экономическом положении республики.

Регион занял пятое место по доступности потребительской корзины среди 14 субъектов Приволжского федерального округа. Самый дешевый набор зафиксирован в Саратовской области — 22 541 рубль 35 копеек. Наиболее дорогим он оказался в Пермском крае, где его стоимость достигла 26 279 рублей 61 копейки.

В среднем по ПФО в апреле 2026 года фиксированный набор стоил 23 977 рублей 22 копейки. По России этот показатель составил 26 581 рубль 94 копейки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

как избавиться от жуков вонючек

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

демонтаж плинтуса

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
16 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

5 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

41 минуту назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Технологии

4 часа назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Гид по Казани
4 дня назад

Лето в городе: уютные веранды Казани