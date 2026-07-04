Стоимость потребительской корзины в РТ вошла в ТОП-5 по доступности в ПФО
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В апреле 2026 года средняя стоимость фиксированного набора из 33 основных потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 23 481 рубль 16 копеек. По сравнению с февралем этого года показатель увеличился всего на 48 рублей 69 копеек. Данные предоставлены Татарстанстатом в докладе о социально-экономическом положении республики.
Регион занял пятое место по доступности потребительской корзины среди 14 субъектов Приволжского федерального округа. Самый дешевый набор зафиксирован в Саратовской области — 22 541 рубль 35 копеек. Наиболее дорогим он оказался в Пермском крае, где его стоимость достигла 26 279 рублей 61 копейки.
В среднем по ПФО в апреле 2026 года фиксированный набор стоил 23 977 рублей 22 копейки. По России этот показатель составил 26 581 рубль 94 копейки.
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