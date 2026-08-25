Крупнейший в мире подводный щитовый тоннель заработал в китайском Цзинане

В китайском городе Цзинань (провинция Шаньдун) официально начал работу самый крупный в мире подводный щитовый тоннель. Его общая длина составляет около 5 755 метров, конструкция — одноствольная двухэтажная, а расчётная скорость движения — 60 километров в час.

Протяжённость щитового участка — примерно 3 290 метров. Он построен с помощью туннельно-буровой машины с высотой выемки 17,5 метра. Это первый в Китае двухъярусный щитовый тоннель, проложенный под рекой Хуанхэ; маршрут проходит через чувствительные участки, включая речную насыпь и русло.

При строительстве решали 28 основных инженерных задач — от контроля устойчивости земляных работ до контроля осадки при проходке под насыпью. Строителям удалось достичь максимальной суточной скорости выемки 18 метров и месячного продвижения 426 метров. Об открытии сообщило агентство Синьхуа во вторник.

По оценке китайских экспертов, щитовые машины всё чаще становятся основным оборудованием для подземного строительства как внутри страны, так и на экспорт. Как отмечает государственная газета Global Times, технологический прогресс позволяет быстро решать сложные инженерные задачи, а отрасль туннельных машин Китая переходит от масштабного применения к более высокому уровню эффективности и глобальной конкурентоспособности.