В Челнах проживают 10 миллиардеров – 5 из них руководители организаций

В Набережных Челнах насчитали 10 миллиардеров — столько местных жителей задекларировали доходы свыше 1 млрд рублей за прошлый год. Пятеро из них — руководители организаций, еще четверо — индивидуальные предприниматели, а один челнинец разбогател на купле-продаже ценных бумаг. Цифры на утреннем совещании в мэрии озвучила начальник налоговой инспекции Диана Сагетдинова.

Налоговики подвели итоги декларационной кампании. Всего от челнинцев поступило более 78 тысяч деклараций 3-НДФЛ, и 90% из них — с заявленным правом на налоговые вычеты. В итоге горожанам вернули на счета 2 млрд рублей. А вот 8 тысяч плательщиков, наоборот, задекларировали доходы, с которых нужно доплатить более 480 млн рублей налога.

Еще 1,7 тысячи челнинцев вовремя не отчитались о полученных в 2025 году деньгах. Инспекция сама инициировала проверки и разослала требования — либо подать декларацию, либо пояснить, почему делать это не нужно.

Сагетдинова раскрыла и данные о самых богатых квартирами жителях. Трое челнинцев владеют 30, 16 и 12 квартирами одновременно. Любопытно, что в целом по Татарстану число миллиардеров тоже растет: в этом году доходы выше 1 млрд задекларировали 39 человек — на 5% больше, чем в прошлом.