Технологии

Windows 11: эксперты назвали минимальный объем оперативной памяти — 8 ГБ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В 2026 году минимальным объемом оперативной памяти для работы Windows 11 эксперты BGR называют 8 ГБ. Об этом сообщает RUNET.

Формально системе требуется всего 4 ГБ ОЗУ. Однако при загрузке Windows 11 запускает множество служб, включая средства безопасности и системные функции, что обычно занимает около 4 ГБ и иногда больше. Даже просмотр веб-страниц может выйти за этот предел.

Ресурсоемкие приложения, такие как Slack и Microsoft Teams, легко расходуют по 2 ГБ и более. Поэтому компьютер с 8 ГБ памяти подходит только для простых задач, и пользователям приходится тщательно отбирать программы.

Ранее журналисты PCMag отмечали, что 8 ГБ для Windows 11 недостаточно, и настаивали на минимуме в 16 ГБ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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