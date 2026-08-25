На выборах депутатов Госдумы в Татарстане изготовят около 6 миллионов бюллетеней на русском и татарском языках

Всего для проведения осеннего голосования планируется изготовить 2 921 900 избирательных бюллетеней по федеральному округу и такое же количество по одномандатным избирательных округам. Текст избирательных бюллетеней будет напечатан на двух государственных языках.

По словам руководителя татарстанского Центризбиркома, печать избирательных бюллетеней – это один из ключевых этапов подготовки к предстоящему голосованию.

«Именно бюллетень является основным документом, с помощью которого избиратель реализует свое конституционное право. Использование татарского и русского языков в избирательных бюллетенях – это не только вопрос удобства, но и практическая реализация избирательных прав граждан, проживающих в Татарстане», - отметил Председатель ЦИК РТ.

Избирательные бюллетени будут использоваться на выборах депутатов Государственной Думы России девятого созыва. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.