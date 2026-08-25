Пенсия неработающих россиян выросла на 7,65% за год

На 1 июля 2026 года средняя пенсия неработающих россиян достигла 25 834,4 руб., сообщили в Социальном фонде России. За год выплата увеличилась на 1 834,9 руб., или примерно на 7,65%.

Самая высокая пенсия зафиксирована в Чукотском автономном округе — 43 965,9 руб. Далее следуют Ненецкий автономный округ (40 020,7 руб.) и Камчатский край (39 377,5 руб.). Меньше всего получают пенсионеры в Дагестане — 19 256,8 руб., следом идут Кабардино-Балкария (19 482,3 руб.) и Ингушетия (20 210,8 руб.).

Средняя пенсия по старости у неработающих граждан по стране на 1 июля 2026 года составляет 27 850 руб. Выше 40 тыс. руб. она оказалась в Чукотском АО (49 966,1 руб.), Ненецком АО (44 280 руб.), Магаданской области (42 911 руб.), Камчатском крае (42 698 руб.), Ямало-Ненецком АО (41 255 руб.) и Ханты-Мансийском АО — Югре (40 932 руб.).

С 1 сентября 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитает страховую пенсию трём категориям граждан. Прибавку получат те, кто отметил 80-летие в августе, а также граждане с впервые установленной первой группой инвалидности и пенсионеры, завершившие работу в августе. Для 80-летних надбавка за уход приблизится к 11 тыс. руб. и будет ежегодно индексироваться, а размер прибавки остальным зависит от стажа и накопленных коэффициентов.