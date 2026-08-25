MАХ запустил мультиаккаунты — два профиля в одном приложении

Пользователи мессенджера MАХ на Android получили возможность вести два профиля в одном приложении. Функция мультиаккаунтов уже доступна: между аккаунтами можно переключаться без повторного ввода пароля.

Нововведение пригодится тем, кто хочет разделить рабочую и личную переписку на одном устройстве. Сейчас опция работает только на смартфонах с Android, а в будущем профили можно будет добавлять в десктопной и веб-версиях.

Чтобы создать второй аккаунт, нужно обновить MАХ через RuStore, зайти в «Настройки» и выбрать «Добавить профиль». Затем потребуется ввести номер телефона, подтвердить вход кодом из SMS и указать пароль двухфакторной аутентификации.

После успешной авторизации новый профиль появится в разделе «Настройки», откуда можно быстро переключаться между ними.