Потап и Настя получают угрозы: их бойкотируют свои же - украинцы

Дуэт Потапа и Насти Каменских попал в немилость у украинцев после видео, снятого в одном из роскошных ресторанов в Дубае. Там 42-летний Потап отдыхал в компании россиян. В Сеть попали кадры, на которых "гордость всея Украины" Потап с женой отдыхают вместе с супругой солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко Дарьей.

Украинские поклонники быстро сменили милость на гнев и начали писать звездной паре угрозы, называть "твариной" и призывать больше не возвращаться на Украины.