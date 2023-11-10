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Потап и Настя получают угрозы: их бойкотируют свои же - украинцы

Потап и Настя получают угрозы: их бойкотируют свои же - украинцы

Фото: социальные сети

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Дуэт Потапа и Насти Каменских попал в немилость у украинцев после видео, снятого в одном из роскошных ресторанов в Дубае. Там 42-летний Потап отдыхал в компании россиян. В Сеть попали кадры, на которых "гордость всея Украины" Потап с женой отдыхают вместе с супругой солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко Дарьей.

Украинские поклонники быстро сменили милость на гнев и начали писать звездной паре угрозы, называть "твариной" и призывать больше не возвращаться на Украины.

"Как Потапа вообще выпустили за границу? Почему он не остаётся в стране в столь тяжёлое время? То есть Потап проводит время с "Иванушками"? Он же критиковал артистов из РФ", — пишут разгневанные украинцы.

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