"Глупый человек": Стас Садальский раскритиковал юмориста Галкина*
Фото: открытые источники
Народный артист России Станислав Садальский жестко высказался о юмористе Максиме Галкине*, который после начала СВО с семейством покинул Россию.
По словам Садальского, которые цитирует "АиФ", Галкин* не блистал умом даже тогда, когда еще был в России и вел популярные телешоу.
"Максим – глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы" — заявил Станислав Садальский.
*признан в РФ иноагентом.