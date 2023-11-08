"Глупый человек": Стас Садальский раскритиковал юмориста Галкина*

Народный артист России Станислав Садальский жестко высказался о юмористе Максиме Галкине*, который после начала СВО с семейством покинул Россию.

По словам Садальского, которые цитирует "АиФ", Галкин* не блистал умом даже тогда, когда еще был в России и вел популярные телешоу.

"Максим – глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы" — заявил Станислав Садальский.

*признан в РФ иноагентом.

