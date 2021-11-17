Левый защитник казанского "Рубина" Даниил Степанов, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", помог молодежной сборной России по футболу обыграть Испанию со счетом 1:0 в рамках отборочного раунда к молодежному Чемпионату Европы 2023.

Благодаря этой победе российская молодежка сравнялась с испанцами в турнирной таблице группы C - теперь у обоих коллективов по 15 очков. Единственный и победный гол в матче забил форвард "Динамо" Константин Тюкавин.

Что же касается Степанова, то он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. В нынешнем сезоне у 21-летнего защитника 1 гол и 3 результативные передачи за тульский "Арсенал".