Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

Календарь каждого человека и любой профессии всегда пестрит датами, особыми и не очень. Конечно, ярче всего отмечены дорогие сердцу праздники. Редакция ProKazan, совместно со ВкусВиллом, подготовила гастрономический календарь на апрель.

5 апреля отмечается «Международный день супа». Да-да, то самое «первое» имеет свой праздник. Кухни всех народов мира всегда могут похвастаться каким-либо «особым» супом. Испанский холодный суп Ахобланко, французский луковый суп или традиционные щи. Отметить этот праздник не сложно, особенно когда есть ВкусВилл. На сайте можно найти не только интересные рецепты, но и заказать доставку ингредиентов или вовсе готового блюда.

Более того, напоминаем, что доставка бесплатна вне зависимости от суммы заказа

Не макароны, а паста! Шестого апреля свой праздник получила паста карбонара. Она же носит название «Угольная паста» или «паста угольщиков». Второе название связано с тем, то черный перец, который используется в заправке похож на угольную пыль. Но пусть вас не смущает название, знаменитый сливочный вкус сыра и бекона точно не оставят вас равнодушным.

Если вы захотите приготовить что-то своими руками, ВкусВилл поможет рецептом на любой случай жизни.

10 апреля и целых три именинника. Более того, этот день полезных продуктов. Этот день предлагается начать с зеленого чая, например, сенча. Именно зеленый чай является одним из самых полезных напитков.

Перекусы в течении дня предлагает занять второй именинник — банан. Вкусно, быстро, полезно. А сайт ВВ может удивить выбором.

В этот же день свой праздник отмечает царица круп - гречка. И не важно, купили вы готовую порцию или сварили крупу самостоятельно, помните - надо сразу мыть посуду!

17 апреля точно начнется с кофе. Именно в этот день его международный праздник. Зародился он в Италии, там он называется «днем эспрессо». Ранее в этот день, производители ароматного напитка старались обратить внимание на проблемы с его производством и самих предпринимателей. На день сегодняшний праздник говорит только об одном - остановитесь на несколько минут и насладитесь любимым напитком.

Приобрести кофе во Вкусвилле вы можете в любом виде, в зернах, картриджах, молотый растворимый или просто взять с собой стакан горячего и тонизирующего.

Тульские, имбирные и другие пряники 21 апреля должны быть на столе у каждого! В этот день принято чествовать этот «медовый», пряный хлеб. Сладкоежки могут по достоинству оценить многовековой рецепт. А об их видах можно и вовсе написать диссертацию. Вырубные, печатные, формовые и многие другие, как никогда подойдут в этот день для теплого домашнего чаепития.

ВкусВилл каждый день предлагает приятные скидки на 6 продуктов. И 20% при регистрации. Не упустите свой шанс порадовать себя, еще и по выгодной цене!

24 апреля день рождения отмечает газированная вода. В этом году ей исполняется 191 год. В далеком 1833 Джозеф Швепп пытался придумать средство от головной боли, так появилась всем известная кола. Более того, на основе содовой на протяжении еще века пытались придумать различные лекарственные средства. Теперь же ее с наслаждением пьют и взрослые и дети, в чистом виде и с изобилием вкусовых добавок. Она быстро утоляет жажду и повышает уровень эндорфина. «Газированное счастье» - не иначе!

26 апреля — нестандартный праздник, даже по меркам нашего календаря. Он посвящен картофелю. Но даже не ему самому, а варке. В этот день принято делиться рецептами и наслаждаться простотой кухни. При том чем больше гостей получится собрать, тем лучше. Чаще всего это отваренный целиком картофель с маслом, но и любые супы и картофельное пюре также будут хорошим вариантом.