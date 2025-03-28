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Зря радовались теплому марту: Роман Вильфанд заявил о возвращении трескучих морозов — свежий прогноз на несколько дней

В ближайшие выходные Москва ожидает резкое похо...

e1.ru

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Москва стоит на пороге заметного похолодания уже этими выходными, предупреждает Гидрометцентр России.

Ожидается, что температура воздуха упадет на 7-8 градусов, что существенно изменит недавнюю теплую погоду в столице.

Причины похолодания

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, изменения в погоде вызваны приходом холодного фронта и циклона с северо-запада. «Эра аномально теплой погоды завершилась,» — заявил Вильфанд, подчеркивая начало нового, более прохладного периода.

Прогноз на выходные

Согласно прогнозам Гидрометцентра, москвичей ждут следующие погодные условия:

  • Суббота: ночные температуры около нуля, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.
  • Воскресенье: в ночные часы температура может опуститься до -6 градусов, днем ожидается +3…+5 градусов.

Температурные нормы

Несмотря на похолодание, температура воздуха все еще останется выше климатической нормы: в субботу на 3 градуса, в воскресенье – на 1-2 градуса. На прошлой неделе в Москве были зафиксированы температурные рекорды, однако текущий прогноз указывает на конец этого теплого периода.

Подготовка и рекомендации

Жителям столицы рекомендуется подготовиться к более холодной погоде: достать теплую одежду и обувь, проверить системы отопления и не забывать о мерах предосторожности при резкой смене погоды, сообщает progorod59.

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