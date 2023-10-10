Заберут всех: в Татарстане проведут военные сборы среди школьников и студентов ссузов

В Татарстане планируется провести военные сборы для учеников старших классов республиканских школ и студентов колледжей и училищ. Такое распоряжение подписано премьером РТ Алексеем Песошиным.

Сборы стартуют в октябре и будут длиться до июня 2024 года, занятия проведут в рамках школьного курса "ОБЖ".

Цель курсов - подготовить молодых людей к службе в армии, помочь им освоить азы службы.

В Казани и Нижнекамске сборы проведут в "Патриоте", в Чистополе - в "Ватан".

Также ученики 10-х классов в апреле следующего года, согласно постановлению, примут участие в пятидневных сборах со стрельбами.