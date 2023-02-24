"Вот как они отмечают годовщину своей СВО": британская разведка доложила, что Россия начала новый этап спецоперации на Украине

Британская разведка: РФ начала новый этап спецоперации на Украине

Разведка Великобритании доложила о новых данных относительно российской спецоперации на Украине. Как говорится в отчета разведывательного ведомства и Минобороны Соединенного королевства, годовщину начала СВО Россия отмечает тем, что начала новый этап военной операции.

Британские аналитики отмечают, что Россия с 2014 года пыталась контролировать своего соседа. А год назад был реализован новый подход путем начала спецоперации, которая была направлена на взятие всей территории Украины.

Теперь российское руководство, "вероятно, проводит долгосрочную операцию", говорится в отчете. Британская разведка считает, что Россия рассчитывает на свои преимущества в населении и ресурсах, что в конечном итоге приведет к истощению Украины.