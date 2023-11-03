Водители ошеломлены: с ноября в России ввели новый штраф для автолюбителей

Согласно информации от портала banki.ru, с 1 ноября текущего года вступил в законную силу новый штраф за передвижение на летних шинах.

Целью этого нововведения является создание более безопасных условий на дорогах. Власти РФ приняли решение внести изменение в статью 12.5 КоАП, которое предусматривает штраф в размере 500 рублей за использование резины, которая не подходит сезону.

Новое правило уже вступило в силу в некоторых регионах России, к которым относятся Южные, Центральные и Приволжские субъекты РФ, и в дальнейшем будет распространено по всей стране.

Представители Госавтоинспекции отметили, что сотрудники ГИБДД начнут проводить специальные рейды для выявления автовладельцев, нарушающих данное правило и продолжающих использовать летние шины.

Добавим, что использование летней резины в холодные времена года значительно повышает вероятность возникновения аварийных происшествий на дорогах, сообщили Autonews.ru.