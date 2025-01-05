В соседней республике пойман убийца в костюме Деда Мороза: он безжалостно расправился с владельцем магазина

В Канаше задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного предпринимателя. По данным пресс-службы Следственного комитета Чувашии, злоумышленник, переодевшись в костюм Деда Мороза, застрелил свою жертву прямо в магазине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Согласно версии следствия, 71-летний житель села Вутабоси Канашского района 2 января проник в один из магазинов города, где совершил преступление. Несмотря на попытку скрыть свою личность с помощью костюма, его личность была установлена.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стали личная неприязнь и, возможно, денежный долг погибшего. Подозреваемый был арестован и помещен под стражу на два месяца. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.