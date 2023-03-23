В школе изнасиловали младшеклассника и все это сняли на видео: директор знал и молчал

В московской школе изнасиловали ученика младших классов и сняли это на видео

В Новой Москве в одной из средних школ изнасиловали ученика четвертого класса. По данным Mash, администрация учебного заведения была в курса факта надругательства, но несколько дней информация скрывалась от родителей потерпевшего младшеклассника.

Мать и отец узнали о кошмаре, пережитом их ребенком, когда видео изнасилования появилось в классом чате.

После этого созналась в том, что все знала, классный руководитель. По ее словам, видеоролик с происходящим висел в интернете около недели.

Родители пострадавшего мальчика пошли в полицию писать заявление.