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В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский

В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский

Фото: mk-belgorod.ru

В России правоохранители выясняют, как произошел кратковременный взлом телевещения в ряде регионов. Накануне несколько телеканалов Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской области в течение двух минут вместо заявленных программ и фильмов дружно вещали обращение уставлено, небритого и довольно жалобного президента Украины Владимира Зеленского.

Несколько минут потребовалось, чтобы операторы перешли на резервные каналы и вещание было восстановлено.

"В Севастополе, как и в других регионах - Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области - произошла несанкционированная замена эфирного сигнала на нескольких телевизионных каналах. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал", - сообщает ТАСС.

В правительстве отметили, что ситуация находится под контролем.

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