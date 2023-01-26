В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский
Фото: mk-belgorod.ru
В России правоохранители выясняют, как произошел кратковременный взлом телевещения в ряде регионов. Накануне несколько телеканалов Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской области в течение двух минут вместо заявленных программ и фильмов дружно вещали обращение уставлено, небритого и довольно жалобного президента Украины Владимира Зеленского.
Несколько минут потребовалось, чтобы операторы перешли на резервные каналы и вещание было восстановлено.
"В Севастополе, как и в других регионах - Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области - произошла несанкционированная замена эфирного сигнала на нескольких телевизионных каналах. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал", - сообщает ТАСС.
В правительстве отметили, что ситуация находится под контролем.