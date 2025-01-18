В контексте растущего международного напряжения, в России звучат призывы к серьезной подготовке мужского населения к потенциальному военному противостоянию с Западом. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Алексей Журавлёв, выразил мнение о необходимости укрепления мобилизационного потенциала страны в свете возможной угрозы со стороны европейских стран и их союзников.

Повышение готовности к обороне

Журавлёв подчеркнул, что хотя на данный момент Россия располагает достаточным числом добровольцев для проведения специальной военной операции на Украине, необходимо обращать внимание на более широкую картину предстоящих военных вызовов. Он упомянул, что согласно оценкам Европы, возможное военное столкновение с Россией может произойти в 2028–2029 годах.

Важность мобилизационного резерва

"Необходимо готовиться и укреплять нашу оборону," — сказал Журавлёв.

Он акцентировал внимание на значимости эффективной работы военкоматов и мобилизационного резерва. Подготовка резерва должна быть выполнена с учетом высоких стандартов, чтобы обеспечить готовность страны к защите в случае военных действий.

Стратегическое планирование и гражданская ответственность

Данная позиция подчеркивает стратегическое направление в оборонной политике России и важность гражданской ответственности каждого мужчины. Журавлёв выразил убеждение, что обсуждение и публичное освещение этих вопросов необходимо для поддержания общественного сознания о текущих и будущих вызовах перед страной.

Эти меры отражают серьезное отношение России к возможным изменениям в мировом политическом ландшафте и подготовку к обороне национальных интересов в условиях возрастающей неопределенности, пишет телеграм-канал КазанДа | Казань.