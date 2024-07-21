В 12 штатах США выявлена вспышка листериоза

В Соединенных Штатах зарегистрированы 28 случаев заболевания листериозом, вызванного бактериями Listeria monocytogenes, по данным Центра контроля заболеваний (CDC). Из всех заболевших 28 человек были госпитализированы, и уже подтверждены два летальных исхода — в штатах Иллинойс и Нью-Джерси.

Заболевание фиксировали в 12 штатах, а по результатам опроса 16 из 18 заболевших употребляли нарезанное мясо, купленное в магазинах. Однако CDC подчеркивает, что прямой связи между употреблением мясных полуфабрикатов и заболеванием пока не установлено.

Листериоз — это серьезное инфекционное заболевание, при котором бактерии могут распространяться из кишечника в другие части тела. Основные симптомы включают высокую температуру, рвоту и диарею. В особо тяжелых случаях листериоз может привести к летальному исходу, как это было в 2011 году, когда вспышка заболевания из-за зараженных дын привела к смерти более 20 человек, и заболевание было зарегистрировано у сотен.

Период инкубации листериоза может варьироваться от нескольких дней до 70 дней после употребления зараженной пищи, что делает его трудным для быстрой диагностики и предотвращения распространения. CDC призывает граждан быть внимательными к происхождению продуктов питания и признакам заболевания.

Этот случай напоминает о важности строгих санитарных норм и контроля качества продуктов питания, а также о необходимости своевременного реагирования на признаки инфекционных заболеваний, чтобы предотвратить дальнейшие случаи заражения и связанные с ними трагедии.