Украинские власти пожаловались на то, что Россия поменяла тактику ведения спецоперации
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Российские войска внезапно изменили тактику обстрелов, в частности, стали применять "фальш-цели", заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — написал политик в своем Telegram-канале.
Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.