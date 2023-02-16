Украинские власти пожаловались на то, что Россия поменяла тактику ведения спецоперации

Глава офиса Зеленского заявил об изменении Россией тактики ведения спецоперации

Российские войска внезапно изменили тактику обстрелов, в частности, стали применять "фальш-цели", заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — написал политик в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.

