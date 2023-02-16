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Украинские власти пожаловались на то, что Россия поменяла тактику ведения спецоперации

Глава офиса Зеленского заявил об изменении Россией тактики ведения спецоперации
Украинские власти пожаловались на то, что Россия поменяла тактику ведения спецоперации

Фото: открытые источники

Российские войска внезапно изменили тактику обстрелов, в частности, стали применять "фальш-цели", заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — написал политик в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.

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