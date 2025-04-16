Указ уже подписан: россиянам придется снять кондиционеры, и их запретят устанавливать

С наступлением весны и приближением летней жары всё больше россиян задумываются об установке кондиционеров.

Однако прежде чем заказывать монтаж, важно разобраться в юридических нюансах, чтобы избежать неприятностей.

Нельзя просто взять и повесить кондиционер

По решению Верховного суда РФ, установка наружного блока кондиционера на фасаде многоквартирного дома требует согласия жильцов. Дело в том, что фасад считается общим имуществом, и любые изменения допускаются только с одобрения не менее двух третей собственников квартир на общем собрании.

Даже если напрямую в законе это не прописано, такое требование вытекает из статьи 36 Жилищного кодекса, которая регулирует права на общее имущество в доме.

Какие ещё есть ограничения

Даже при получении согласия соседей, установка кондиционера требует соблюдения ряда технических условий:

Нужно убедиться, что стена, к которой будет крепиться оборудование, выдержит нагрузку;

Отвод конденсата должен быть организован корректно, чтобы не стекал на прохожих или стены;

Уровень шума от устройства должен быть в пределах нормы, особенно ночью;

Если дом является объектом культурного наследия, установка кондиционера на его фасаде строго запрещена.

Что делать, если кондиционер уже висит?

Если оборудование уже установлено без одобрения собрания, демонтаж не требуется до тех пор, пока кто-либо из жильцов не подаст жалобу. Но в случае конфликта, владелец кондиционера может быть обязан убрать его за свой счёт.

Установка кондиционера — вопрос не только комфорта, но и юридической грамотности. Прежде чем начать работы, стоит заранее обсудить планы с соседями и получить официальное разрешение. Это поможет избежать штрафов, конфликтов и демонтажа оборудования.