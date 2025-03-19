«Теперь это полностью запрещено»: новое правило вводится в РФ для всех, кто водит автомобиль

В России вступили в силу обновлённые правила дорожного движения, касающиеся проезда круговых перекрёстков и остановки на островках безопасности. В преддверии активного сезона поездок автомобилистам важно учитывать эти изменения, чтобы избежать штрафов.

Новые правила проезда круговых перекрёстков

Теперь приоритет движения на круге зависит от наличия знаков и светофоров. Если установлен знак «Круговое движение», водители, находящиеся на перекрёстке, имеют преимущество. Однако если движение регулируется светофором, следовать нужно именно его сигналам.

По словам эксперта по дорожному движению Александра Шумского, запрет действует даже в тех случаях, когда знак отсутствует. За нарушение нового правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Запрет на остановку на островках безопасности

Кроме того, автомобилисты больше не могут останавливаться на островках безопасности. За это нарушение грозит штраф от 500 до 2500 рублей. В случае парковки на таких участках автомобиль будет эвакуирован.

Чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций, водителям рекомендуется внимательно следить за знаками и разметкой, а также учитывать изменения в ПДД при движении по круговым перекрёсткам.

