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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров в РФ будут вынуждены выйти на работу

Вице-премьер России, Татьяна Голикова, обнародо...

newstula.ru

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Вице-премьер России, Татьяна Голикова, обнародовала данные о том, как постепенное увеличение пенсионного возраста способствовало росту занятости населения.

Согласно этим данным, процесс привёл к созданию приблизительно 3 миллиона новых рабочих мест, причём примерно 60% работников пенсионного возраста продолжают активно участвовать в рабочем процессе.

Детали повышения пенсионного возраста и его влияние на трудовую активность

С 2019 года в России внедряется мера постепенного увеличения возраста выхода на пенсию — на пять лет, до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Эта политика направлена на стимулирование пенсионеров к продолжению трудовой деятельности, что, как отмечает Голикова, значительно увеличило занятость в возрастной категории 40–54 лет, достигнув к концу 2023 года отметки в 93%.

Мотивы и последствия трудоустройства пенсионеров

Повышение пенсионного возраста побудило более 60% пенсионеров вернуться на рынок труда. Это связано не только с необходимостью улучшения своего финансового положения, но и с желанием оставаться активными, полезными обществу и продолжать передавать свой опыт молодому поколению. Пенсионеры часто выбирают работу, совмещая её с получением пенсионных выплат, что позволяет им оставаться в социальном и профессиональном обороте.

Повышение квалификации пожилых работников и новые возможности

Татьяна Голикова подчеркивает важность создания специализированных образовательных программ, которые помогут пенсионерам максимально реализовать свой потенциал на рабочем месте. Это особенно важно в свете быстро развивающихся отраслей, таких как информационные технологии, где опыт старшего поколения может быть особенно ценным.

Востребованность пожилых специалистов, особенно в IT

Рынок труда проявляет повышенный интерес к найму пенсионеров, особенно в сфере IT, где за последний год количество вакансий для пожилых специалистов увеличилось в 2,8 раза. Это подтверждает тенденцию к оценке профессиональных навыков и опыта работников старшего поколения на вес золота.

Реформа пенсионного возраста открыла новые перспективы для пенсионеров в России, позволяя им не только улучшить материальное положение, но и активно участвовать в рабочем процессе. Создание образовательных программ и увеличение количества рабочих мест, особенно в высокотехнологичных отраслях, предоставляет пожилым гражданам возможность оставаться важной частью экономики.

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