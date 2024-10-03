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Работники АО «Транснефть – Прикамье» сдали свыше 50 литров крови

Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» провели ак...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» провели акции по сдаче донорской крови в Республике Татарстан и Пермском крае. В добровольческих мероприятиях приняли участие работники аппарата управления и Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ).

В Татарстане процедура донации осуществлялась в Республиканском центре крови Министерства здравоохранения РТ. В рамках корпоративного дня донора кровь сдали 40 волонтеров из числа сотрудников аппарата управления.

В Пермском крае мобильный донорский пункт - полностью оборудованный автомобильный комплекс для заготовки донорской крови в выездных условиях - был установлен на территории производственной площадки «Осенцы» Пермского РНУ. Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Пермской краевой станции переливания крови. В акции приняли участие более 70 человек - работники подразделений РНУ.

Участники акции в обязательном порядке прошли медицинский осмотр, а также получили консультацию специалистов по вопросам сдачи крови и ее компонентов. Процедуры проходили с соблюдением всех санитарных норм и требований, под строгим контролем медперсонала. В результате донаций банки крови регионов суммарно пополнились более чем на 50 литров крови.

Справочно:
АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови участвует в сборе крови во всех регионах ведения производственной деятельности. Начиная с 2022 года в донорских акциях приняли участие свыше 500 добровольцев. В банки краевых и республиканских станций было сдано более 310 литров крови и ее компонентов. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».

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