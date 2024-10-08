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ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Мобильный оператор банка ВТБ – ВТБ Мобайл – пер...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Мобильный оператор банка ВТБ – ВТБ Мобайл – первым из российских MVNO-операторов отменил роуминг в Крыму и Севастополе. Теперь клиенты смогут пользоваться услугами связи на тех же условиях, что и в своем домашнем регионе, без дополнительных наценок.

Клиент ВТБ Мобайл, находясь на территории указанных регионов, автоматически регистрируется в сети местного оператора «Миранда». Минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана абонента. Этот шаг позволит существенно улучшить условия работы мобильного оператора ВТБ Мобайл в Крыму и Севастополе.

«ВТБ Мобайл доступен в большинстве городов России — от Калининграда до Владивостока. Чтобы стать еще ближе к клиентам, помимо работы над увеличением регионов присутствия мы решили отменить дополнительную плату за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. Исключение роуминговой наценки отвечает в том числе запросам пользователей. Это делает условия тарификации прозрачными и понятными, а услуги связи более доступными», — прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

Виртуальный мобильный оператор (MVNO) ВТБ Мобайл начал работу в 2019 году на базе инфраструктуры Т2. Сейчас оператор присутствует в 30 регионах, а через партнеров предоставляет услуги связи на всей территории России. В этом году оператор уже запустился в 9 областях и до конца года планирует практически удвоить относительно начала года число регионов, в которых можно приобрести SIM и eSIM-карты связи.

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