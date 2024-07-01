Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Так одеваются только «колхозницы»: 5 вещей, которые нужно поменять в гардеробе

В современном мире моды тенденции изменяются стремительно, заставляя модников постоянно пересматривать свой гардероб

emilia-spanish.ru

Подписаться в Telegram

В современном мире моды тенденции изменяются стремительно, заставляя модников постоянно пересматривать свой гардероб. В 2024 году определенные вещи, когда-то считавшиеся модными, теперь выглядят устаревшими и могут испортить образ. Вот список предметов одежды, которые стилисты советуют убрать из своих шкафов, чтобы оставаться в тренде.

1. Узкие джинсы

Были ли времена, когда узкие джинсы не покидали подиумы? Несомненно. Но в 2024 году они утратили свою актуальность. Оставьте в прошлом этот элемент гардероба, заменив его на широкие или прямые модели, которые сейчас на пике моды.

2. Одежда с крупными логотипами

Одежда с крупными логотипами больше не в моде. Современные тренды склоняются к минимализму и элегантности без явных знаков бренда. Отдавайте предпочтение одежде без надписей для создания более изысканного образа.

3. Оверсайз одежда

Хотя оверсайз одежда и была популярна в последние годы, сегодня дизайнеры советуют переходить к более облегающим и аккуратным фасонам, которые лучше подчеркивают фигуру и добавляют элегантности образу.

4. Леггинсы с яркими принтами

Яркие и броские принты на леггинсах ушли в прошлое. Вместо этого выбирайте однотонные модели или леггинсы с утонченными, минималистичными узорами, которые подойдут под многие элементы гардероба.

5. Платья с рюшами и воланами

Платья с рюшами и воланами, когда-то символизировавшие женственность и романтику, теперь считаются устаревшими. Современные тренды отдают предпочтение простоте и минимализму в деталях.

Как обновить гардероб?

Чтобы ваш образ всегда был актуален, важно следить за модными направлениями и вносить соответствующие коррективы в свой гардероб. В 2024 году в тренде:

Монохромные образы: комбинирование предметов одного цвета создает гармоничный и стильный look.Высокая талия: акцент на талии с помощью брюк или юбок высокой посадки визуально удлиняет ноги и делает силуэт более изящным.Капри: эти короткие брюки снова в моде благодаря их популярности среди знаменитостей и на модных показах.

Следуя этим рекомендациям, вы не только обновите свой гардероб, но и сможете создать образы, которые будут соответствовать самым последним модным тенденциям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

службы травить тараканов стоимость гарантия

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Новости Татарстана

3 дня назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

скважина с кессоном под ключ цены в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Татарстана

11 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Лонгриды
2 дня назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Новости Казани

8 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

8 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Новости Татарстана

9 часов назад

Гроссмейстер из Татарстана стал победителем международного турнира
В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

10 часов назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Новости Казани

12 часов назад

Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

Новости Татарстана

13 часов назад

На трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем
Лонгриды
2 дня назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем