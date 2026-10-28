Оплаченные штрафы снова списывают: Минюст РТ назвал причину

Жители Татарстана рискуют столкнуться с повторным списанием средств, если после оплаты штрафа не уведомили об этом мирового судью. В Министерстве юстиции республики пояснили, что отсутствие подтверждающей квитанции приводит к передаче дела судебным приставам, даже если деньги уже перечислены.

Как рассказала начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Юлия Пилина, система не видит платеж, если гражданин не предоставил документ на судебный участок. В итоге исполнительный лист уходит приставам, и начинается принудительное взыскание, хотя штраф фактически погашен.

Подобные ситуации оборачиваются лишними хлопотами: приходится писать заявление об отмене исполнительного производства и возврате исполнительского сбора, если его уже списали. Если квитанцию принести с опозданием, сбор могут не вернуть, и тогда за деньгами нужно идти в суд.

В Минюсте советуют внимательно читать постановление и оплачивать штраф строго по указанным реквизитам. Квитанцию можно передать лично на судебный участок или отправить по электронной почте, адрес которой есть на портале мировых судей. Чаще всего проблемы возникают с нарушениями ПДД, но это касается и бизнеса — например, при несвоевременной сдаче отчетности.