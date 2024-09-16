Стартовал первый тур профиля «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады

Попробовать свои силы в решении задач AI for Social Good смогут ученики 8–11 классов со всей страны

16 сентября стартует первый тур совместного профиля «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады (НТО) и Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», регистрация на который продлится до 21 октября. Участие могут принять ученики 8–11 классов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Искусственный интеллект — это новые возможности для каждого, и в первую очередь — для школьников и студентов. Чем раньше ребята начинают изучать эти прорывные технологии, тем больше у них шансов стать высококвалифицированными специалистами и внести свой вклад в развитие AI, а значит, и всей страны. И Сбер рад в этом помочь. Каждый год мы выступаем партнёрами Национальной технологической олимпиады по профилю "Искусственный интеллект", проводим собственный международный конкурс для школьников AI Challenge, организуем специальный молодёжный день на конференции AI Journey. Я убеждён, за новыми технологиями — и за людьми, которые ими увлекаются, — будущее и России, и всего мира. Я желаю участникам нового сезона НТО не бояться мечтать и всегда пытаться решить даже самые сложные AI-задачи, потому что только так можно совершить прорыв. И у наших ребят это отлично получается из года в год».

Одно из самых актуальных направлений развития технологий сегодня — использование искусственного интеллекта (AI) на благо общества (AI for Social Good). Это разработка и обучение моделей, направленных на предсказание и минимизацию последствий климатических рисков, сохранение природного капитала, повышение качества медицины и образования и развитие других социально значимых отраслей. Новый сезон профиля «Искусственный интеллект» посвящён именно этой теме, причём участники смогут не только погрузиться в решение AI-задач от Сбера, но и познакомиться с концепциями устойчивого развития.

Олимпиада пройдёт в три этапа. На первом этапе участники будут решать задачи по информатике и математике, изучат материалы по машинному обучению и разработают алгоритм для классификации животных на основе изображений с фотоловушек. На втором — углубят свои знания, будут решать индивидуальные задачи по детекции животных на фото и в командах создадут модели для классификации сложно различимых видов. В финале участники разработают систему идентификации животных на изображениях, чтобы помочь сохранить редкие и исчезающие виды. Такие задачи не только проверяют знания участников профиля, но и катализируют инновации для сохранения биоразнообразия, вдохновляют на разработку новых прикладных стратегий и решений для защиты окружающей среды.

Победители получат денежный сертификат на образование (общий призовой фонд профиля — 4 млн рублей), приглашение на стажировку в Сбер и менторскую поддержку от экспертов в сфере AI. Статус победителя или призёра даёт абитуриентам существенные льготы при поступлении в ведущие вузы России.

Для подготовки к олимпиаде можно использовать обучающие материалы: курс по машинному обучению (основной уровень), курс по машинному обучению (продвинутый уровень) и курс Git и Docker.

Регистрация на профиль продлится до 21 октября.

Профиль «Искусственный интеллект» входит в программу НТО с 2019 года. В сезоне 2023-2024 года он снова стал самым популярным среди старшеклассников: в нём участвовали более 6000 человек из 84 регионов России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В финал вышли 104 школьника из 28 регионов России.