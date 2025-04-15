Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Стало известно, за сколько метров нужно тормозить перед камерой, чтобы не получить штраф за скорость

Разбираемся, как работают камеры на российских ...

auto.mail.ru

Подписаться на Дзен.канал

На российских трассах установлены тысячи камер, следящих за соблюдением скоростного режима. Однако понять, как именно работает то или иное устройство, не всегда просто.

Всё зависит от его типа и используемого программного обеспечения, а это может сбить с толку даже опытного водителя.

Какие бывают камеры и как они работают

Наиболее привычный для автомобилистов вариант — камера, фиксирующая скорость прямо в момент проезда. Однако всё чаще встречаются системы, которые замеряют среднюю скорость на определённом участке дороги. Такой подход затрудняет определение точного места контроля, и значит, водителю приходится быть особенно внимательным.

Почему важно ориентироваться на навигацию

Чтобы не попасть впросак, эксперты советуют ориентироваться на данные навигационных приложений. Они не только показывают текущее ограничение скорости, но и заранее предупреждают о приближающихся камерах. Это особенно важно на незнакомых участках дороги.

Тем, кто ездит по привычным маршрутам и не пользуется навигатором, стоит обращать внимание на дорожные знаки. Обычно они информируют о камере за 150–300 метров — этого вполне достаточно, чтобы сбросить скорость.

Техника фиксации: сзади и спереди

Современные камеры умеют снимать как спереди, так и сзади, что лишает водителя возможности просто «проскочить» незаметно. Чтобы не получить штраф, эксперты советуют снижать скорость за 300 метров до устройства и держать её в пределах нормы минимум полкилометра. Такой подход особенно эффективен на трассах с редкими точками контроля.

Городские реалии: камеры на каждом шагу

Совсем иначе обстоят дела вблизи городов. Здесь камеры могут стоять буквально каждые 1–2 километра. В таких условиях соблюдать скоростной режим — не рекомендация, а необходимость. Ведь одна поездка с нарушением может обернуться сразу несколькими штрафами.

Кроме превышения скорости, камеры фиксируют и другие нарушения: не пристёгнутый ремень, использование телефона за рулём и даже пересечение сплошной линии. Так что внимательность и соблюдение ПДД — лучшие союзники водителя, сообщает sevastopolmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Ученые заявили, что смерть человека ведет к новому этапу его существования

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

уничтожение тараканов в щелково

Новости Казани

23 часа назад

В МЧС объяснили скопление пожарных машин у казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Татарстана

3 дня назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

установка видеоглазка в Москве

Новости Казани

день назад

У ДРКБ водители и кондукторы 2 автобусов устроили потасовку

Новости Казани

23 часа назад

Альпинист сорвался вниз с ТЦ KazanMall и получил множественные переломы

Не у нас

день назад

На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой

Новости Казани

день назад

На озере Кабан в Казани заметили редких птиц — уток-огарей

Новости Казани

17 часов назад

На Амирхана из-за ДТП образовалась длинная пробка
Новости Казани
3 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Новости Татарстана

10 минут назад

Не дожила до дня рождения 6 дней: в челнинской больнице умерла 5-летняя малышка

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

Не у нас

час назад

В Мексике родился ребенок, который был зачат с помощью ИИ

Не у нас

час назад

Эксперты рассказали, что ведет к быстрой разрядке смартфона
Бастрыкин заинтересовался причиной гибели 5-лет...
Новости Татарстана
час назад

Бастрыкин заинтересовался причиной гибели 5-летней девочки в больнице Татарстана

Новости Казани

час назад

Автобус из Челябинска в Казань 7 часов простоял в пробке

Новости Казани

3 часа назад

Труп дедушки нашли под окнами казанского пансионата

Не у нас

3 часа назад

Автопроизводитель: Kia возвращается на российский рынок в 2025 году
«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на ...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога