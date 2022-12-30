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Стало известно, по какому маршруту дроны ВСУ смогли незаметно подобраться к глубинке РФ - военному аэродрому в Энгельсе

Стало известно, по какому маршруту дроны ВСУ смогли незаметно подобраться к глубинке РФ - военному аэродрому в Энгельсе

Фото: allnewspro.ru

Накануне ВСУ попытались в третий раз атаковать стратегический аэродром в Энгельсе Саратовской области. Но сработала ПВО, объект был ликвидирован. Эксперты поделились с изданием "МК" мнениями о том, почему ВСУ столь настойчиво бьют по Энгельсу.

Редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков считает, что причина заключается в удобстве маршрута до Энгельса. На пути следования дронов нет комплексов ПВО для препятствования.

"Я думаю, что удары по аэродрому в Энгельсе связаны с тем, что на пути следования дронов, когда они выходят на свой маршрут, нет комплексов ПВО, которые бы прервали их полёт", — сказал он.

Директор Музея ПВО Юрий Кнутов считает, что противника привлекает маршрут подлёта. Дроны ВСУ также пытались пройти над Волгой.

"С точки зрения дальности и самого маршрута аэродром в Энгельсе наиболее привлекательный. Кроме того, стратегически важный военный объект и удар по нему вызывают большой резонанс. В случае успешного поражения хотя бы одного самолёта, можно раскрутить пиар-кампанию об очередной "перемоге", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что глава Чечни Кадыров заявил, что грядет более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине.

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