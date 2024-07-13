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«Спартак», «Динамо» и «Локомотив» озвучили предложение полузащитнику «Ференцвароша» Маркиньосу

Бразильский футболист Маркиньос, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника за венгерский клуб "Ференцварош", может вскоре переехать в Россию, чтобы продолжить свою карьеру в одном из ведущих клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

fc-zenit.ru

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Бразильский футболист Маркиньос, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника за венгерский клуб "Ференцварош", может вскоре переехать в Россию, чтобы продолжить свою карьеру в одном из ведущих клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Информацию об этом предоставил журналист Уилсон Пиментел из RTI Esporte.

Маркиньос, 24-летний талантливый игрок, привлек внимание нескольких крупных российских команд, включая "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Среди заинтересованных клубов "Спартак" является фаворитом в борьбе за подпись бразильца, предлагая четырехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

"Ференцварош" ценит своего игрока минимум в 5 миллионов евро, что слегка выше его текущей рыночной стоимости по данным Transfermarkt, оценивающего его в 4 миллиона евро. Такая оценка отражает значительный вклад Маркиньоса в успехи команды, учитывая его результаты в сезоне 2023/24, где он забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 48 матчах.

Переход в РПЛ может стать значительным шагом в карьере Маркиньоса, учитывая более высокий уровень конкуренции и видимости в российском футболе. Это также даст ему возможность развиваться в более сильной лиге, что потенциально может открыть перед ним двери в европейские топ-клубы в будущем.

Таким образом, предстоящее трансферное окно обещает быть захватывающим как для Маркиньоса, так и для его поклонников, ожидающих увидеть следующий этап его футбольной карьеры, сообщает sport24.ru.

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