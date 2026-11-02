Туман и до +9 градусов: погода в Татарстане 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-восточный, его скорость составит 3–8 м/с. Ночью столбики термометров опускались до 0..−5 градусов, а на востоке республики местами до −8°. Днем воздух прогреется до +4..+9 градусов.

В Казани также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, максимальная температура днем составит +6..+8 градусов.