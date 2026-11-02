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Россияне рассказали, какие данные никогда не доверят нейросетям

Анастасия Шарова Автор статьи
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Россияне всё активнее используют искусственный интеллект для решения повседневных задач, однако полностью доверять нейросетям личную информацию готовы далеко не все. О том, какие функции ИИ пользуются спросом и что больше всего раздражает пользователей, рассказали Mail и Hi-Tech Mail по итогам исследования.

Чаще всего респонденты применяют нейросети для обработки фотографий: такой вариант выбрали 43% участников опроса. Ещё 35% готовы поручать искусственному интеллекту редактирование рабочих документов, а 30% используют его при подготовке презентаций и отчётов. При этом 17% опрошенных обращаются к ИИ для составления личных писем.

Однако с передачей конфиденциальной информации ситуация совершенно другая. Персональные сведения не готовы загружать в нейросети 71% респондентов, а финансовые данные вызывают опасения у 61%. Информацию о состоянии здоровья предпочитают не передавать искусственному интеллекту 32% участников исследования. При этом 13% заявили, что готовы работать с помощью ИИ практически с любыми данными.

Не все пользователи довольны и качеством ответов нейросетей. Главным раздражающим фактором оказалась чрезмерная уверенность искусственного интеллекта даже в тех случаях, когда он допускает ошибки. На это пожаловались 48% опрошенных. Ещё 38% устают от необходимости постоянно повторять контекст и заново объяснять задачу.

Шаблонные формулировки не устраивают 25% участников исследования, а слишком длинные ответы раздражают 24%. Излишнюю вежливость нейросетей отметили 20% респондентов. Ещё 14% не нравится неестественный и чересчур официальный стиль общения.

При этом россияне не спешат передавать искусственному интеллекту самые личные стороны жизни. По 15% участников считают, что нейросети не должны заменять общение с близкими и заниматься обработкой персональных данных и личной перепиской. Ещё 10% не готовы доверять ИИ задачи, связанные с выражением чувств и эмоций. Практически полное отсутствие ограничений допускают только 4% опрошенных.

Исследование проводилось в октябре 2026 года среди читателей Hi-Tech Mail. В нём приняли участие 1765 человек.

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