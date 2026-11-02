Казань присоединится к этнографическому диктанту: площадки и расписание

С 3 по 12 ноября столица Татарстана станет участницей XI Международного «Большого этнографического диктанта». В этом году в Казани для очного написания подготовили четыре площадки, а ключевой из них станет Дом дружбы народов, сообщила заместитель главы города Гузель Сагитова.

Принять участие в акции могут все желающие — ограничений по возрасту, гражданству, вероисповеданию или образованию нет. Проверить свои знания можно как лично, так и онлайн через официальные порталы мирэтно.рф и национальнаяполитика.рф.

Очные площадки в Казани будут работать по следующему графику: 3 ноября в 10:00 — Центральная библиотека на улице Вишневского, 10; 4 ноября в 11:00 — Дом дружбы народов на улице Павлюхина, 57; 6 ноября в 10:00 — ДК микрорайона Кадышево на улице Зорге, 6Б; 10 ноября в 10:00 — ДК поселка Нагорный на улице Локаторная, 25Б.

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Его основная задача — популяризация культурного наследия народов России и укрепление межнационального согласия.