МТС улучшила мобильную связь в микрорайоне Бигаш в Альметьевске

МТС, цифровая экосистема, запустила новую базовую станцию и модернизировала существующую сеть на территории одного из активно развивающихся жилых массивов Альметьевска. Проведенные работы «разгрузили» сеть для жителей микрорайона Бигаш, повысили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета.

Установка нового телеком-оборудования и проведенная модернизация расширили пропускную способность сети. Это позволило уменьшить нагрузку на инфраструктуру, увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 20%, что особенно заметно при работе с видеоконтентом или облачными сервисами.

Бигаш - один из ключевых жилых районов Альметьевска, частный сектор с плотной застройкой и растущим числом жителей, преимущественно молодых семей. С расширением жилого массива также увеличивается число торговых точек и предприятий малого бизнеса, для которых стабильная связь стала базовой потребностью. Обновленная сеть МТС покрывает в том числе часть территории набережной Альметьевского водохранилища, а также парка «Прибрежный», которые местные жители каждый день выбирают для прогулок и занятий спортом.